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आरआरबी: आइसोलेटेड व मिनिस्ट्रियल श्रेणियों में 195 पदों पर होगी भर्ती, जारी किया गया नोटिफिकेशन

Thu, 22 Oct 2026 03:28 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 22 Oct 2026 03:28 PM IST
सार

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी के 195 पदों पर भर्ती के लिए संक्षिप्त नोटिस जारी कर दिया है। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन पांच नवंबर से चार दिसंबर तक भरे जाएंगे।

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RRB Recruitment for 195 posts in isolated and ministerial categories to be held; notification released
आरआरबी। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक।

विस्तार
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रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी के 195 पदों पर भर्ती के लिए संक्षिप्त नोटिस जारी कर दिया है। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन पांच नवंबर से चार दिसंबर तक भरे जाएंगे। यह भर्ती सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पे लेवल-दो से लेवल-सात के पदों पर होगी, जिसमें आयु सीमा की गणना एक जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी। इस श्रेणी में मुख्य रूप से स्टेनोग्राफर, चीफ लॉ असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टाफ एवं वेलफेयर इंस्पेक्टर, प्रयोगशाला सहायक, सीएमए और अन्य तकनीकी व लिपिकीय पद शामिल हैं। बोर्ड के अनुसार, इसकी विस्तृत अधिसूचना जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर जारी कर दी जाएगी। 

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