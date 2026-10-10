नवरात्र : हर 15 मिनट पर विंध्याचल के लिए मिलेंगी रोडवेज बस, नवरात्र के मद्देनजर होगा संचालन
शारदीय नवरात्र के मौके पर यूपी रोडवेज का प्रयागराज रीजन 20 अक्तूबर तक विंध्याचल जाने वाले 10 प्रमुख मार्गों पर कुल 200 अतिरिक्त बसों का संचालन करने जा रहा है।
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शारदीय नवरात्र के मौके पर यूपी रोडवेज का प्रयागराज रीजन 20 अक्तूबर तक विंध्याचल जाने वाले 10 प्रमुख मार्गों पर कुल 200 अतिरिक्त बसों का संचालन करने जा रहा है। प्रयागराज से प्रत्येक 15 मिनट पर रविवार सुबह 4.30 बजे से विंध्याचल के लिए बसें उपलब्ध रहेंगी।
वहीं संभावित भीड़ को देखते हुए मिर्जापुर-जौनपुर-आजमगढ़ मार्ग पर 25 बसें तैनात रहेंगी। इसके साथ ही प्रतापगढ़-प्रयागराज-विंध्याचल, लालगंज-प्रयागराज-विंध्याचल, बादशाहपुर-प्रयागराज-विंध्याचल और कौशाम्बी (कड़ा धाम)-प्रयागराज-विंध्याचल जैसे महत्वपूर्ण मार्गों पर भी पांच-पांच बसों का संचालन सुनिश्चित किया गया है। क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार के अनुसार विंध्याचल में भी बसों के ठहराव वाले स्थल पर तमाम तैयारी की गई हैं।