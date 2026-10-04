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Prayagraj News: स्ट्रीट लाइट की शिकायत के बाद मरम्मत कार्य शुरू

Sun, 04 Oct 2026 02:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sun, 04 Oct 2026 02:28 AM IST
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Repair work begins after complaints about street lights
मऊआइमा-स्ट्रीट लाइट बनाते कर्मचारी
हरिसेनगंज से रामफल इनारी टोल प्लाजा तक अयोध्या-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब एक महीने से जगह-जगह खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट के कारण रात में अंधेरा रहता था। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों की शिकायत के बाद शनिवार को लाइट की मरम्मत और खराब लाइटों को बदलने का काम शुरू कर दिया गया।
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ग्राम महमदपुर सराय अली, सुल्तानपुर खास, हरिसेनगंज समेत आसपास के ग्रामीणों ने एनएचएआई के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। कि जगह-जगह स्ट्रीट लाइट बिगड़ी हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक, हरिसेनगंज से ब्लॉक तिराहा, थाना पड़ाव चौराहा होते हुए इनारी फल इनारी टोल प्लाजा तक कई स्ट्रीट लाइट लंबे समय से खराब थीं। रात में अंधेरा रहने के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी।
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ग्रामीण गुलाम राजू, खुर्शीद आलम, काशी प्रसाद पटेल, सुजा आलम, हतेशाम उद्दीन, अफसार अहमद आदि ने बताया कि शिकायत के बाद शनिवार को कर्मचारियों ने खराब लाइट को ठीक करने और जरूरत के अनुसार बदलने का काम शुरू किया।
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