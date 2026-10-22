रेलवे : देवलाली-दानापुर स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़े, मऊ-मुंबई सेंट्रल के समय में बदलाव

त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने देवलाली-दानापुर साप्ताहिक विशेष ट्रेन के फेरों में विस्तार करने का निर्णय लिया है। साथ ही, मऊ–मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक विशेष ट्रेन की समय-सारिणी में भी आंशिक संशोधन किया गया है।

गाड़ी संख्या 01053 (देवलाली-दानापुर विशेष ट्रेन) दो अतिरिक्त फेरे शनिवार, यानी 24 और 31 अक्तूबर को लगाएगी। वहीं, गाड़ी संख्या 01054 (दानापुर-देवलाली विशेष ट्रेन) दो अतिरिक्त फेरे सोमवार, 26 अक्तूबर और 02 नवंबर को लगाएगी।

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इसके अलावा, गाड़ी संख्या 09184 (मऊ-मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक विशेष ट्रेन) के बनारस और ज्ञानपुर रोड स्टेशनों के समय में भी बदलाव किया गया है। संशोधित समय-सारिणी के मुताबिक, यह ट्रेन बनारस स्टेशन पर अपने पूर्व निर्धारित आगमन समय दोपहर 02:55 बजे पहुंचेगी लेकिन अब यह पहले के 03:45 बजे के प्रस्थान समय के मुकाबले 40 मिनट पहले यानी 03:05 बजे ही मऊ के लिए रवाना हो जाएगी।

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इसी प्रकार, ज्ञानपुर रोड स्टेशन पर इस ट्रेन का नया आगमन समय शाम 04:40 बजे और प्रस्थान समय 04:45 बजे निर्धारित किया गया है। समय में यह बदलाव 23 अक्तूबर से प्रभावी हो जाएगा।