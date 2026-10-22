फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Railways: Number of trips for the Deolali-Danapur special train increased; timings for the Mau-Mumbai Central

रेलवे : देवलाली-दानापुर स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़े, मऊ-मुंबई सेंट्रल के समय में बदलाव

Thu, 22 Oct 2026 06:22 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 22 Oct 2026 06:22 PM IST
सार

त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने देवलाली-दानापुर साप्ताहिक विशेष ट्रेन के फेरों में विस्तार करने का निर्णय लिया है। साथ ही, मऊ–मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक विशेष ट्रेन की समय-सारिणी में भी आंशिक संशोधन किया गया है।

विज्ञापन
Railways: Number of trips for the Deolali-Danapur special train increased; timings for the Mau-Mumbai Central
ट्रेन। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने देवलाली-दानापुर साप्ताहिक विशेष ट्रेन के फेरों में विस्तार करने का निर्णय लिया है। साथ ही, मऊ–मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक विशेष ट्रेन की समय-सारिणी में भी आंशिक संशोधन किया गया है।

विज्ञापन

गाड़ी संख्या 01053 (देवलाली-दानापुर विशेष ट्रेन) दो अतिरिक्त फेरे शनिवार, यानी 24 और 31 अक्तूबर को लगाएगी। वहीं, गाड़ी संख्या 01054 (दानापुर-देवलाली विशेष ट्रेन) दो अतिरिक्त फेरे सोमवार, 26 अक्तूबर और 02 नवंबर को लगाएगी।

विज्ञापन

इसके अलावा, गाड़ी संख्या 09184 (मऊ-मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक विशेष ट्रेन) के बनारस और ज्ञानपुर रोड स्टेशनों के समय में भी बदलाव किया गया है। संशोधित समय-सारिणी के मुताबिक, यह ट्रेन बनारस स्टेशन पर अपने पूर्व निर्धारित आगमन समय दोपहर 02:55 बजे पहुंचेगी लेकिन अब यह पहले के 03:45 बजे के प्रस्थान समय के मुकाबले 40 मिनट पहले यानी 03:05 बजे ही मऊ के लिए रवाना हो जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

इसी प्रकार, ज्ञानपुर रोड स्टेशन पर इस ट्रेन का नया आगमन समय शाम 04:40 बजे और प्रस्थान समय 04:45 बजे निर्धारित किया गया है। समय में यह बदलाव 23 अक्तूबर से प्रभावी हो जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed