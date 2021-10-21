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Prayagraj News: निषाद पार्टी अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी के विरोध में प्रदर्शन

Thu, 08 Oct 2026 01:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:07 AM IST
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Protest against death threat to Nishad Party President
निषाद पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार निषाद को गोरखपुर के बांसगांव में कथित तौर पर जान से मारने की धमकी और जातिसूचक टिप्पणियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
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पार्टी पदाधिकारियाें व कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष राम टहल निषाद राम टहल निषाद, महामंत्री दयाशंकर निषाद व प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सुनील निषाद ने कहा कि उनकी पार्टी इन कथित धमकियों व अपमानजनक टिप्पणियों का पुरजोर विरोध करती है।
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पदाधिकारियों का कहना है कि राजनीतिक असहमति व्यक्त करना लोकतांत्रिक अधिकार है लेकिन किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देना या जातिसूचक शब्दों से अपमानित करना अत्यंत गंभीर विषय है। जिला अध्यक्ष राम टहल निषाद ने एडीएम सिटी मंगलेश दुबे के माध्यम से शासन को ज्ञापन प्रेषित कर तत्काल संज्ञान लेने की अपील की है।
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