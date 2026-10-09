हाईकोर्ट : ब्लैकमेलिंग के आरोप पर शिकायतकर्ता के खिलाफ जांच का आदेश, याचियों की गिरफ्तारी पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के एसएसपी को आजमगढ़ के एक शिकायतकर्ता पर अवैध वसूली के लिए ब्लैकमेलिंग करने के लगे आरोप की जांच करने का आदेश दिया है। साथ ही याची की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सरकार से चार हफ्ते में जवाबी हलफनामा तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने आजमगढ़ के गीडा थान क्षेत्र से जुड़े एक मामले में दिया है। गोरखपुर के एसएसपी को प्रथम सूचनाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के इसी तरह के मामलों में संलिप्त होने के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने का आदेश दिया है।

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