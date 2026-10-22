प्रयागराज में कैसा रहेगा मौसम : संगमनगरी में रात में बढ़ेगी ठंड, सात दिन में 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा पारा

दिन की अपेक्षा अब रात में ठंड बढ़ने लगी है। ऐसे में अगर आप रात के समय घर से निकलते समय थोड़ा मोटे कपड़े पहनकर निकलना जरूरी है। क्योंकि पिछले दो दिनों के अंदर दिन और रात के तापमान में दोगुने का अंतर आया है।

एक तरफ जहां इन दिनों दिन के समय अधिकतम तापमान में धूप निकलने के कारण 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। वहीं, दूसरी तरफ न्यूनतम तापमान में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में 24 घंटे के भीतर न्यूनतम तापमान में 3.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है।

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जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस की जगह 18.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ. शैलेंद्र राय के अनुसार अगले सात दिनों में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान है। हालांकि दीपावली तक अधिकतम तापमान में भी तीन से चार डिग्री सेल्सियस गिरावट आने का अनुमान है।