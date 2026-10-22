रेलवे : प्रयागराज से दिल्ली का सफर होगा आसान, रात में ट्रेन पकड़िए और सुबह पहुंचिए राजधानी
प्रयागराज से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी रेल सुविधा मिलने की उम्मीद है। वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के प्रस्तावित टाइम टेबल में प्रयागराज को ठहराव दिया गया है। ट्रेन रात में प्रयागराज से रवाना होकर सुबह दिल्ली पहुंचाएगी। जानिए ट्रेन का नंबर, प्रयागराज में आने-जाने का समय और कोच से जुड़ी अहम जानकारी।
विस्तार
वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रयागराज के यात्रियों के लिए भी बड़ी राहत लेकर आ सकती है। प्रस्तावित समय सारिणी के अनुसार, ट्रेन प्रयागराज जंक्शन पर भी रुकेगी। इससे शहर के यात्रियों को राजधानी दिल्ली आने-जाने के लिए रात में तेज और आरामदायक रेल यात्रा का विकल्प मिलेगा। ट्रेन के 31 अक्टूबर को शुरू होने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं।
रात 10:35 बजे वाराणसी से प्रयागराज पहुंचेगी ट्रेन
प्रस्तावित समय सारिणी के मुताबिक, वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन संख्या 27421 रात 8:50 बजे रवाना होगी और रात 10:35 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। यहां पांच मिनट ठहराव के बाद ट्रेन रात 10:40 बजे दिल्ली के लिए रवाना होगी। इसके बाद ट्रेन कानपुर सेंट्रल होते हुए अगले दिन सुबह 5:55 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।
वहीं, नई दिल्ली से वाराणसी जाने वाली ट्रेन संख्या 27422 रात 9:40 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन सुबह 4:45 बजे प्रयागराज पहुंचेगी और पांच मिनट ठहराव के बाद सुबह 4:50 बजे वाराणसी के लिए रवाना होगी। वाराणसी में इसके सुबह 6:45 बजे पहुंचने का समय निर्धारित बताया गया है।
सप्ताह में छह दिन चलने की तैयारी
जानकारी के मुताबिक, वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सप्ताह में छह दिन संचालित होगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, यह ट्रेन शुक्रवार को नई दिल्ली से और शनिवार को वाराणसी से नहीं चलेगी। हालांकि, यात्रियों को यात्रा की योजना बनाने से पहले रेलवे की आधिकारिक समय सारिणी और परिचालन संबंधी अंतिम घोषणा की पुष्टि करनी चाहिए।
16 वातानुकूलित कोच, 823 यात्रियों की क्षमता
इस आधुनिक ट्रेन में कुल 16 एलएचबी वातानुकूलित कोच होने की जानकारी दी गई है। इनमें एक प्रथम वातानुकूलित, चार द्वितीय वातानुकूलित और 11 तृतीय वातानुकूलित कोच शामिल होंगे। ट्रेन की कुल यात्री क्षमता करीब 823 बताई जा रही है। इसका प्राथमिक रखरखाव वाराणसी में होगा, जबकि प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल में पानी भरने की व्यवस्था प्रस्तावित है।
प्रयागराज के यात्रियों को क्या होगा फायदा?
वंदे भारत स्लीपर के संचालन से प्रयागराज और दिल्ली के बीच रात में यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर विकल्प मिल सकता है। नौकरी, कारोबार, शिक्षा और अन्य जरूरी कार्यों से दिल्ली जाने वाले यात्री रात में सफर करके सुबह राजधानी पहुंच सकेंगे। इससे दिन के समय का उपयोग करना भी आसान होगा। जानकारी के मुताबिक, 31 अक्टूबर को वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर के अलावा बनारस सिटी-प्रयागराज रामबाग मेमू, बनारस सिटी-राजा तालाब मेमू और वाराणसी-साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाए जाने की संभावना है।