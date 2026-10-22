रेलवे : प्रयागराज से दिल्ली का सफर होगा आसान, रात में ट्रेन पकड़िए और सुबह पहुंचिए राजधानी

वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रयागराज के यात्रियों के लिए भी बड़ी राहत लेकर आ सकती है। प्रस्तावित समय सारिणी के अनुसार, ट्रेन प्रयागराज जंक्शन पर भी रुकेगी। इससे शहर के यात्रियों को राजधानी दिल्ली आने-जाने के लिए रात में तेज और आरामदायक रेल यात्रा का विकल्प मिलेगा। ट्रेन के 31 अक्टूबर को शुरू होने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं।

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रात 10:35 बजे वाराणसी से प्रयागराज पहुंचेगी ट्रेन प्रस्तावित समय सारिणी के मुताबिक, वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन संख्या 27421 रात 8:50 बजे रवाना होगी और रात 10:35 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। यहां पांच मिनट ठहराव के बाद ट्रेन रात 10:40 बजे दिल्ली के लिए रवाना होगी। इसके बाद ट्रेन कानपुर सेंट्रल होते हुए अगले दिन सुबह 5:55 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। विज्ञापन



वहीं, नई दिल्ली से वाराणसी जाने वाली ट्रेन संख्या 27422 रात 9:40 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन सुबह 4:45 बजे प्रयागराज पहुंचेगी और पांच मिनट ठहराव के बाद सुबह 4:50 बजे वाराणसी के लिए रवाना होगी। वाराणसी में इसके सुबह 6:45 बजे पहुंचने का समय निर्धारित बताया गया है। वहीं, नई दिल्ली से वाराणसी जाने वाली ट्रेन संख्या 27422 रात 9:40 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन सुबह 4:45 बजे प्रयागराज पहुंचेगी और पांच मिनट ठहराव के बाद सुबह 4:50 बजे वाराणसी के लिए रवाना होगी। वाराणसी में इसके सुबह 6:45 बजे पहुंचने का समय निर्धारित बताया गया है।

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