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पांडर गांव निवासी रवि प्रताप सिंह उर्फ डब्बू सिंह (52) का लखनऊ के निजी अस्पताल में निधन हो गया। बुधवार रात जसरा से घर लौटते समय चिल्ला मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी थी। गंभीर हालत में परिजन उन्हें पहले प्रयागराज ले गए। हालत में सुधार न होने पर उन्हें लखनऊ रेफर किया गया था। शुक्रवार देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वे जारी बाजार में बाइक एजेंसी चलाते थे।