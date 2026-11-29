Prayagraj News: टर्नकोट प्रतियोगिता में ग्रीन हाउस की टीम बनी विजेता
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sun, 29 Nov 2026 02:12 AM IST
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मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल हंडिया में तार्किक चिंतन, त्वरित निर्णय क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित टर्नकोट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ग्रीन हाउस टीम की जोया, निखत, रहमीन बानो, जन्नत ने पहला स्थान तथा ब्लू हाउस टीम की खुशी बानो, अनन्या, नैतिक जायसवाल, तस्लीम बानो दूसरे स्थान पर रहीं। रेड हाउस टीम की आर्या सिंह, मानसी, उजैर अहमद खान, अर्चिता ने तीसरा स्थान एवं यलो हाउस टीम की अर्चना बिंद, रवि किशन, नबीहा महफूज, काजल यादव ने चौथा स्थान प्राप्त किया। हंडिया पॉलीटेक्निक के प्रधानाचार्य बृजेश कुमार, विद्यालय के निदेशक योगेश चंद्र यादव, प्रशासनिक निदेशक ईशुराज यादव, उप प्रधानाचार्या शुहवार जमीन, जीशान जमीन ने प्रतिभागियों को पुरस्कृत करके प्रोत्साहित किया।
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