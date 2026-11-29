Prayagraj News: पूर्व छात्र सम्मेलन में पुरानी यादें हुईं ताजा
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sun, 29 Nov 2026 02:11 AM IST
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बामपुर स्थित मंगला प्रसाद इंटर कॉलेज में शनिवार को पूर्व छात्र सम्मेलन हुआ। इसमें विद्यालय के पूर्व छात्रों और सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थापक बाबू मंगला प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई।
मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजीव लोचन मेहरोत्रा और विशिष्ट अतिथि मुकेश मिश्रा रहे। प्रधानाचार्य संतोष कुमार सिंह ने सम्मेलन के उद्देश्य बताए। पूर्व छात्रों को पुस्तक और स्मृति चिह्न भेंट किए गए। जिला पंचायत अधिकारी आनंद प्रकाश और रामसागर तिवारी ने अनुभव साझा किए।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों ने प्रस्तुतियां दीं। सौम्या तिवारी ने भाषण दिया और शानू गुप्ता ने कविता सुनाई। शिक्षक सरोज कुमार सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में वीरेश चंद्रा, उत्कर्ष श्रीवास्तव, राजेश यादव, पूनम मालवीय, अनुपम श्रीवास्तव, लाल बहादुर यादव, गंगाधर, पूजा सिंह और शिखा गुप्ता आदि रहे।
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मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजीव लोचन मेहरोत्रा और विशिष्ट अतिथि मुकेश मिश्रा रहे। प्रधानाचार्य संतोष कुमार सिंह ने सम्मेलन के उद्देश्य बताए। पूर्व छात्रों को पुस्तक और स्मृति चिह्न भेंट किए गए। जिला पंचायत अधिकारी आनंद प्रकाश और रामसागर तिवारी ने अनुभव साझा किए।
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सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों ने प्रस्तुतियां दीं। सौम्या तिवारी ने भाषण दिया और शानू गुप्ता ने कविता सुनाई। शिक्षक सरोज कुमार सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में वीरेश चंद्रा, उत्कर्ष श्रीवास्तव, राजेश यादव, पूनम मालवीय, अनुपम श्रीवास्तव, लाल बहादुर यादव, गंगाधर, पूजा सिंह और शिखा गुप्ता आदि रहे।
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