फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Officials to submit report on removing the administrator and recovering embezzled funds before the next hearin

हाईकोर्ट : अगली सुनवाई से पहले प्रशासक को हटाने और गबन की वसूली का रिपोर्ट दें अफसर

Fri, 09 Oct 2026 08:02 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 09 Oct 2026 08:02 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एटा जिले के क्षेत्र पंचायत प्रशासक (ब्लॉक प्रमुख रवि वर्मा) के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई से पहले रवि वर्मा को पद से हटाने की कार्रवाई पूरी की जाए।

विज्ञापन
Officials to submit report on removing the administrator and recovering embezzled funds before the next hearin
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एटा जिले के क्षेत्र पंचायत प्रशासक (ब्लॉक प्रमुख रवि वर्मा) के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई से पहले रवि वर्मा को पद से हटाने की कार्रवाई पूरी की जाए। साथ ही उनके कार्यकाल के दौरान की गई सभी गतिविधियों का पूरा विवरण अदालत के सामने प्रस्तुत किया जाए।

विज्ञापन

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने प्रशासन से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि 2024 की जांच आख्या के क्रम में हुई अनियमितता और वित्तीय नुकसान की वसूली के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 4 नवंबर 2026 की तिथि नियत की है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायाधीश क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया है।

विज्ञापन

याची राम कुमार मारहरा ब्लॉक प्रमुख रवि वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार व अनियमितता का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि 27 नवंबर 2024 की जांच रिपोर्ट में रवि वर्मा को दोषी पाया गया था। रिपोर्ट याचिका दाखिल होने के लगभग दो साल बाद जिला मजिस्ट्रेट के संज्ञान में आना अधिकारियों की गंभीर शिथिलता को दर्शाता है। अदालत ने कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोग बिना किसी डर के पदों का आनंद लेते रहते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती।

विज्ञापन
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि अब प्रशासक को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस पर पीठ ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि अगली तिथि से पहले प्रशासक को हटाने का काम पूरा किया जाए, उनकी ओर से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर लिए गए फैसलों की रिपोर्ट दी जाए और वसूली की कार्रवाई की पूरी स्थिति स्पष्ट की जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed