Prayagraj News: गुजरात रूट की तीन स्पेशल ट्रेनों के बढ़ाए गए फेरे
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:12 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:12 AM IST
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रेलवे ने प्रयागराज और सूबेदारगंज से गुजरात के अहमदाबाद स्थित असरवा, सूरत के उधना और वलसाड के लिए चलाई जा रही तीन जोड़ी विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही यात्रियों की मांग पर दो ट्रेनों को झींझक और डभौरा स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव भी प्रदान किया गया है।
गाड़ी संख्या 04155 सूबेदारगंज-उधना विशेष ट्रेन प्रत्येक सोमवार और बृहस्पतिवार को 30 नवंबर से 24 दिसंबर तक कुल आठ अतिरिक्त फेरे लगाएगी। वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 04156 उधना-सूबेदारगंज विशेष ट्रेन प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आठ अतिरिक्त फेरे लगाएगी।
इसी तरह उदयपुर होकर अहमदाबाद के असरवा जाने के लिए गाड़ी संख्या 04165 प्रयागराज-असरवा विशेष ट्रेन प्रत्येक बुधवार, 2 दिसंबर से 30 दिसंबर तक पांच अतिरिक्त फेरे लगाएगी, जबकि वापसी में गाड़ी संख्या 04166 असरवा-प्रयागराज विशेष ट्रेन प्रत्येक बृहस्पतिवार को 3 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पांच अतिरिक्त फेरे लगाएगी। रेल प्रशासन ने इस ट्रेन को कानपुर के निकट झींझक स्टेशन पर भी ठहराव दिया है।
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इसके अलावा वलसाड के लिए चल रही गाड़ी संख्या 04189 प्रयागराज-वलसाड विशेष ट्रेन प्रत्येक रविवार को 6 दिसंबर से 27 दिसंबर तक चार अतिरिक्त फेरे लगाएगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04190 वलसाड-प्रयागराज विशेष ट्रेन प्रत्येक सोमवार को 7 दिसंबर से 28 दिसंबर तक चार अतिरिक्त फेरे लगाएगी। इस ट्रेन को डभौरा स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है।
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गाड़ी संख्या 04155 सूबेदारगंज-उधना विशेष ट्रेन प्रत्येक सोमवार और बृहस्पतिवार को 30 नवंबर से 24 दिसंबर तक कुल आठ अतिरिक्त फेरे लगाएगी। वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 04156 उधना-सूबेदारगंज विशेष ट्रेन प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आठ अतिरिक्त फेरे लगाएगी।
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इसी तरह उदयपुर होकर अहमदाबाद के असरवा जाने के लिए गाड़ी संख्या 04165 प्रयागराज-असरवा विशेष ट्रेन प्रत्येक बुधवार, 2 दिसंबर से 30 दिसंबर तक पांच अतिरिक्त फेरे लगाएगी, जबकि वापसी में गाड़ी संख्या 04166 असरवा-प्रयागराज विशेष ट्रेन प्रत्येक बृहस्पतिवार को 3 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पांच अतिरिक्त फेरे लगाएगी। रेल प्रशासन ने इस ट्रेन को कानपुर के निकट झींझक स्टेशन पर भी ठहराव दिया है।
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इसके अलावा वलसाड के लिए चल रही गाड़ी संख्या 04189 प्रयागराज-वलसाड विशेष ट्रेन प्रत्येक रविवार को 6 दिसंबर से 27 दिसंबर तक चार अतिरिक्त फेरे लगाएगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04190 वलसाड-प्रयागराज विशेष ट्रेन प्रत्येक सोमवार को 7 दिसंबर से 28 दिसंबर तक चार अतिरिक्त फेरे लगाएगी। इस ट्रेन को डभौरा स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है।