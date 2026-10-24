Prayagraj News: यूपी टीजीटी के 17,735 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी, आवेदन आज से

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प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों (इंटरमीडिएट स्तर) में प्रधानाध्यापक के 1,475 पदों पर भी भर्ती की जाएगी। इनमें बालक विद्यालयों के लिए 1,318 पद व बालिका विद्यालयों के लिए 157 पद शामिल हैं।साथ ही हाईस्कूल स्तर के प्रधानाध्यापक के 1,172 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें बालक विद्यालयों के लिए 1,037 पद व बालिका विद्यालयों के लिए 135 पद निर्धारित किए गए हैं। प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक पदों के लिए 23 अक्तूबर से आवेदन शुरू होंगे। इन पदों पर परीक्षा सात जनवरी को आयोजित की जाएगी। यह जानकारी चयन आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने दी।उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) व्यवस्था लागू की गई है। ओटीआर से अभ्यर्थियों को आवेदन में सुगमता मिलेगी। अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन से पहले ओटीआर प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। शैक्षिक अर्हता और पात्रता संबंधी विस्तृत जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों में अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।