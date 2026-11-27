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यह कार्य झूंसी के अंदावा वार्ड के मझलेपुर गांव में हो रहा है। विभाग ने कुल 200 पौधे लगाए हैं। परियोजना सहायक शशि प्रकाश और वरिष्ठ वैज्ञानिक अनुभा श्रीवास्तव ने जानकारी दी। प्लांटेशन 2023 में शुरू किया गया था। अब 2026 में सभी यूकेलिप्टस के पेड़ 25 से 50 मीटर के हो गए हैं। इनकी अधिकतम लंबाई 52 मीटर मानी जाती है। शशि प्रकाश के अनुसार, किसान इन्हें अपने खेतों की मेड़ पर लगा सकते हैं। इससे किसानों की आय दोगुनी होने की संभावना है। एक पेड़ से किसान को डेढ़ से दो लाख रुपये का लाभ होगा। संवादकम समय में लड़की के उत्पादन का अच्छा विकल्पयूकेलिप्टस के पेड़ का उपयोग इमारती लकड़ी, प्लाईवुड और कागज उद्योग में होता है। यह किसानों के लिए कम समय में लकड़ी उत्पादन का एक अच्छा विकल्प है। इसकी मांग हमेशा बाजार में बनी रहती है। उन्नत प्रजातियों और क्लोन पौधों से बढ़वार तथा उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होगा। यह किसानों को बेहतर पौधरोपण का विकल्प देगा।अनुपयोगी जमीन पर कर सकेंगे पौधरोपणखेतों की मेड़, अनुपयोगी जमीन और व्यावसायिक पौधरोपण के लिए इनका इस्तेमाल हो सकता है। बेहतर बढ़वार और उत्पादन क्षमता से किसानों को अच्छी आमदनी मिलेगी। पौधरोपण को खेती के साथ आय का अतिरिक्त साधन बनाया जा सकेगा। शशि प्रकाश ने बताया कि ये पौधे बंगलूरू के आईजी एफटी संस्थान से मंगवाए गए थे। झूंसी में किसानों को एक पौधा 20 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है।