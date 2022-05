{"_id":"6276b29c4b79b46f5e54595b","slug":"mass-murder-case-in-prayagraj-forensic-science-laboratory-report-confirms-rape-of-women-police-increased-sections","type":"story","status":"publish","title_hn":"थरवई हत्याकांड में नया मोड़: विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में महिलाओं से दुष्कर्म की पुष्टि, पुलिस ने बढ़ाईं धाराएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 08 May 2022 06:25 AM IST