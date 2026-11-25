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बारा पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को शव के पास जाने से रोका। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी घटना स्थल पर बुलाया। बारा थाना कार्यकारी प्रभारी दिनेश सिंह ने बताया। नर कंकाल से कुछ दूरी पर कपड़े और एक जूता भी मिला है। इन वस्तुओं के आधार पर आसपास के गांवों में पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम के पहुंचने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चामू के मजरा बड़ी कोट के तालाब के पास मंगलवार शाम ग्रामीणों ने एक नर कंकाल देखा। इस जानकारी से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत गांव के अन्य लोगों को इसकी सूचना दी।