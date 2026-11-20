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वहीं, यमुना स्नान को बलुआघाट और संगम सहित प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटेगी। ललिता देवी मंदिर के मुख्य पुजारी अचार्य शिव मूरत मिश्रा के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी पर तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह का भी विशेष महत्व है।शाहगंज स्थित आनंद विहारी मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं, कई स्थानों पर भजन-कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान होंगे। संगम और यमुना के विभिन्न घाटों पर स्नान-दान के लिए श्रद्धालु पहुंचेंगे। बलुआघाट और बरगदघाट पर विशेष रूप से दीपदान की तैयारियां की जा रही हैं। शाम को घाटों पर दीपों की कतारें सजेंगी और दीपों की रोशनी से यमुना का तट जगमगाएगा।शुभ मुहूर्त के साथ विवाह का नया सीजन भी शुरू हो जाएगा। आज से जिले के करीब 150 गेस्ट हाउसों में शादी समारोहों का सिलसिला भी शुरू होगा। ज्योतिषाचार्य परमहंस स्वामी प्रभाकर जी महाराज के अनुसार मई में सबसे अधिक लगन होने के कारण इस दौरान शादियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।