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थरवई के मितई का पूरा गांव निवासी दीपक पासी पुत्र सुरजीत की बरात रविवार को उतरांव के अतरौरा गांव में आई थी। रात करीब 12 बजे जयमाल का कार्यक्रम चल रहा था।जयमाल स्थल के पीछे कुछ दूरी पर तमंचे से फायरिंग की जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गोली तमंचे के नाल में फंस गई जिसे युवक उसे निकालने की कोशिश करने लगा। तभी गोली पलटकर थरवई के मौहरिया गांव निवासी दीपांशु यादव (22 ) पुत्र त्रिभुवन यादव के पेट में जा लगी। इस दौरान वह घायल हो गया। फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया। दीपांशु बीए का छात्र है।अतरौरा गांव निवासी राधा देवी की दो बेटियां हैं। एक बेटी की शादी हो चुकी है। महिला किसानी करती है। नम आंखों से बेटी पुष्पा देवी की विदाई की। राधा देवी ने उतरांव थाने में भी बरात के दौरान हादसे या विवाद की आशंका को देखते हुए सुरक्षा की मांग की थी।सोमवार को फायरिंग की सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक उतरांव राकेश कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसीपी हंडिया शेषधर पांडेय ने बताया कि घायल युवक का ऑपरेशन हुआ है। उसके परिजनों से बातचीत हुई है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।