सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट ने सहालग के बीच शादी वाले परिवारों के चेहरों पर रौनक लौटा दी है। बृहस्पतिवार 19 नवंबर को सोना लुढ़ककर 1.34 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया, जबकि चांदी का भाव गिरकर 1.66 लाख रुपये प्रति किलो रह गया।

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सराफा कारोबारियों के अनुसार इस वर्ष जनवरी में सोना 1,90,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर तक पहुंचा था, जो अब फिसलकर अपने साल के न्यूनतम स्तर के करीब आ गया है। इसी तरह 29 जनवरी को 4,02,200 रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर को छूने वाली चांदी भी अब 1.66 लाख रुपये के निचले स्तर पर कारोबार कर रही है। उच्चतम स्तर से तुलना करें तो सोना करीब 56 हजार रुपये और चांदी लगभग 2.36 लाख रुपये तक सस्ती हो चुकी है।कीमतों में आई इस गिरावट ने उन परिवारों को बड़ी राहत दी है, जिनके घरों में आगामी दिनों में शहनाइयां बजने वाली हैं। सराफा कारोबारी अमिताभ टंडन और अनूप वर्मा ने बताया कि सोना और चांदी दोनों ही इस साल के सबसे निचले स्तर पर हैं। जिन परिवारों में शादी-विवाह के कार्यक्रम तय हैं, उनके लिए गहनों की खरीदारी और एडवांस बुकिंग करने का यह सुनहरा मौका है।वहीं इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष दिनेश सिंह ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती, जिससे अन्य मुद्राओं में सोना महंगा हुआ और वैश्विक निवेशकों ने इससे दूरी बनाई। उनके मुताबिक बाजार में बिकवाली हावी होने से भाव नीचे आए हैं।