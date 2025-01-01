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भावी पीढ़ियों को संघर्षों की विरासत नहीं, अवसरों से भरी दुनिया मिलेगी : केशव

Thu, 08 Oct 2026 01:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:10 AM IST
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Future generations will inherit a world full of opportunities, not a legacy of struggles: Keshav
सुभाष चौराहे पर भाजपा की ओरसे विकसित भारत संकल्प सभा केबाद ज्योति यात्रा निकलते उपमुख्यमं - फोटो : shiv tripathi
प्रधानमंत्री ने ऐसी मजबूत आर्थिक व सामाजिक आधारशिला रखी है जिससे भावी पीढ़ियों को संघर्षों की विरासत नहीं, बल्कि अवसरों से भरी दुनिया और एक सशक्त व आत्मनिर्भर भारत मिलेगा। यह बातें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को आयोजित ‘सेवा ज्योति यात्रा’ कार्यक्रम में कहीं।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा यात्रा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ‘विकसित भारत संकल्प सभा’ के तहत आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के कार्यकाल को जनसेवा, सुशासन और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित एक प्रेरणादायी मिसाल बताया।
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डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने शोषित, वंचित, गरीब और युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए हीनभावना के स्थान पर ‘हम कुछ भी कर सकते हैं’ का विश्वास जगाया है। यही कारण है कि आज भारत की युवा पीढ़ी वैश्विक मंचों पर आंख में आंख मिलाकर बात करती है और अवसरों के खुले आसमान में ‘नई उड़ान’ भर रही है।
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सिविल लाइंस क्षेत्र में निकाली गई सेवा यात्रा के दौरान प्रयागराज महानगर प्रभारी राकेश त्रिवेदी, भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, यमुनापार अध्यक्ष राजेश शुक्ल, गंगापार अध्यक्ष निर्मला पासवान, सांसद प्रवीण पटेल, विधायक श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, गुरु प्रसाद मौर्य, दीपक पटेल, राजमणि कोल, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी आदि मौजूद रहे।
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