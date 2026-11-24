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मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहवाई गांव के सामने सोमवार को बुलेट की चपेट में आने से 76 वर्षीय वृद्धा गुलाब कली की मौत हो गई। वृद्धा दुकान से घर लौट रही थीं। मृतका के तीन बेटे और एक बेटी हैं। इसी वर्ष 22 जून को उनके बड़े बेटे बलिराम की भी सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। मां की मौत से पुत्र रविशंकर, उमाशंकर और पुत्री शकुंतला सदमे में हैं। आरोपी बुलेट छोड़कर भाग गया। एसओ कुलदीप शर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।