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जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा तक एक साइड का काम पूरा नहीं हुआ तो कार्यदायी संस्था के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके अलावा अन्य आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।डीएम ने पुल निर्माण में गुणवत्ता के साथ सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यदायी संस्था को मशीनरी और मैनपावर बढ़ाकर निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा। पुल निर्माण की नियमित निगरानी के लिए सेतु निगम के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।उन्हें प्रतिदिन निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट जिलाधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कार्य की लगातार समीक्षा की जा सके। इसके बाद जिलाधिकारी ने विज्ञान संकाय परिसर के बगल में निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर (कल्चरल कॉम्प्लेक्स) का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति का जायजा लेते हुए कार्यदायी संस्था को 10 दिसंबर तक सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया।निरीक्षण के दौरान प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ऋषिराज और नगर आयुक्त सीलम साई तेजा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने दोनों परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया।