विज्ञापन

भाजपा सरकार की नीतियां और योजनाएं सर्व समाज के लिए हितकर हैं। विकास और सुशासन सरकार की प्राथमिकता है। उक्त बातें भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र के नव नियुक्त क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सैफुल अब्बास ने हंडिया में कार्यकर्ता एवं समर्थकों द्वारा आयोजित स्वागत कार्यक्रम के दौरान कही। इस मौके पर नूरैन अहमद, अख्तर राईन, अकलाख अंसारी, असगर अली, वारिस अंसारी, गुलाम तैयब मौजूद रहे।