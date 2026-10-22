फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Despite technology like 'Kavach', the Railways is once again cancelling several trains

रेलवे : कवच जैसी तकनीक के बावजूद रेलवे फिर रद कर रहा कई ट्रेनें, संभावित कोहरे के चलते लिया गया फैसला

Thu, 22 Oct 2026 03:23 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 22 Oct 2026 03:23 PM IST
सार

सुरक्षा के लिए ‘कवच’ जैसी अत्याधुनिक प्रणाली होने के बावजूद, रेलवे प्रशासन संभावित घने कोहरे और परिचालन संबंधी सुरक्षा के मद्देनजर एक बार फिर बड़े पैमाने पर ट्रेनों के पहिये थमाने जा रहा है।

विज्ञापन
Despite technology like 'Kavach', the Railways is once again cancelling several trains
रेलवे। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सुरक्षा के लिए ‘कवच’ जैसी अत्याधुनिक प्रणाली होने के बावजूद, रेलवे प्रशासन संभावित घने कोहरे और परिचालन संबंधी सुरक्षा के मद्देनजर एक बार फिर बड़े पैमाने पर ट्रेनों के पहिये थमाने जा रहा है। पिछले माह प्रयागराज-मुजफ्फरपुर ट्रेन समेत कई गाड़ियों को निरस्त किए जाने के बाद अब रेलवे ने दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच चलने वाली कई अन्य ट्रेनों के निरस्तीकरण, आंशिक निरस्तीकरण और फेरों में कटौती का आधिकारिक एलान कर दिया है।

विज्ञापन


इस अवधि में कानपुर सेंट्रल-काठगोदाम एक्सप्रेस (12209/12210) 08 दिसंबर से 02 मार्च (मंगलवार) और वापसी में 07 दिसंबर से 01 मार्च (सोमवार) तक रद रहेगी। गोरखपुर-आनंद विहार एक्सप्रेस (12595/12596) 15 दिसंबर से 14 फरवरी तक, संतरागाछी-आनंद विहार एक्सप्रेस (22857/22858) 07 दिसंबर से 23 फरवरी तक निरस्त रहेगी।
विज्ञापन


वहीं, दूसरी ओर कोहरे के मद्देनजर भागलपुर-आनंद विहार (22405/22406), गोरखपुर-आनंद विहार (12571/12572), मऊ-आनंद विहार (15025/15026), छपरा-फर्रुखाबाद (15083/15084), टनकपुर-सिंगरौली (15074/15073), टनकपुर-शक्तिनगर (15076/15075), अजमेर-सियालदह (12988/12987), कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस (12505/12506) और सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस (15483/15484) दिसंबर से फरवरी के बीच कई दिवसों पर नहीं चलेगी। इसके अलावा 12279/12280 झांसी-नई दिल्ली ताज एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक ग्वालियर और झांसी के बीच निरस्त रहेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed