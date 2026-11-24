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इस किल्लत से करीब 20 हजार एकड़ में गेहूं की बुआई प्रभावित हो रही है। समय पर बुआई न होने से उत्पादन घटने की चिंता किसानों को सता रही है। बहरिया क्षेत्र में सामान्यतः 14 नवंबर से गेहूं की बुआई शुरू हो जाती है। इस बार खाद और पानी की कमी से कृषि कार्य पिछड़ रहा है। कुछ किसान डीएपी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कुछ बिना पर्याप्त उर्वरक के बीज डाल रहे हैं। बीज, खाद, डीजल, जोताई और मजदूरी की बढ़ती लागत ने खेती को महंगा कर दिया है।शारदा सहायक खंड 39 के फूलपुर रजबहा और मऊ रजबहा में पानी नहीं पहुंचा है। मऊ रजबहा में करीब एक वर्ष से पानी नहीं आया है। करनाईपुर समेत दर्जनों गांवों की खेती नहरों पर निर्भर है। डीजल महंगा होने से निजी नलकूपों से सिंचाई भी महंगी पड़ रही है। किसान उमाशंकर, दिलीप केसरवानी और अन्य ने नहरों में पानी छोड़ने तथा पर्याप्त डीएपी उपलब्ध कराने की मांग की है।-नहर में पानी 10 से 15 दिसंबर के बाद आने की संभावना है। नहर में कुछ स्थानों पर सफाई का काम चल रहा है।-सुरेश कुमार सिंह, सिंचाई विभाग