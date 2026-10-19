फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   young man and a woman drowned in the river while taking a holy dip in the Ganga on the final day of Navratri

प्रयागराज : नवाबगंज में नवरात्रि के अंतिम दिन गंगा स्नान करते वक्त युवक तथा महिला में नदी में डूबे

Mon, 19 Oct 2026 06:20 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 19 Oct 2026 06:20 PM IST
सार

नवरात्रि के अंतिम दिन सोमवार की सुबह कुरेसर घाट पर गंगा स्नान करते वक्त इलाके की एक महिला तथा एक युवक गहरी कुंड में समा गए। इससे दोनों की मौत हो गई। जानकारी मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों के जरिए शव की तलाश में जुट गई।

विज्ञापन
young man and a woman drowned in the river while taking a holy dip in the Ganga on the final day of Navratri
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नवरात्रि के अंतिम दिन सोमवार की सुबह कुरेसर घाट पर गंगा स्नान करते वक्त इलाके की एक महिला तथा एक युवक गहरी कुंड में समा गए। इससे दोनों की मौत हो गई। जानकारी मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों के जरिए शव की तलाश में जुट गई।

विज्ञापन


अनीता देवी (32) पत्नी राजू यादव निवासी घाटमपुर तथा सुरेश कुमार (30) केसरवानी पुत्र स्वर्गीय मक्खन लाल केसरवानी निवासी जगदीशपुर चांधन थाना नवाबगंज नवरात्रि के अंतिम दिन कुरेसर घाट पर गंगा स्नान करने गए थे। बताया गया कि सुबह करीब 9:30 बजे राजू यादव नहाते समय अचानक नदी में डूबने लगा। पति को गंगा नदी में डूबता देख पत्नी अनीता पति को बचाने के लिए छलांग लगा दी।
विज्ञापन


पति-पत्नी जैसे नदी से बाहर आए, इसी बीच सुरेश केसरवानी नदी में डूबने लगा। अनीता को लगा कि उसके पति फिर डूब रहे हैं। वह नदी में कूद गई और  सुरेश केसरवानी तथा अनीता नदी के पानी के प्रवाह में समा गए। जानकारी मिलते पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और गोताखोरों के जरिए शव की तलाश में लग गई। काफी देर कोशिश के बाद सफलता नहीं मिली। थाना प्रभारी नवाबगंज पंकज अवस्थी ने बताया की गंगा नदी में शव की तलाश की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed