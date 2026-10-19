प्रयागराज : नवाबगंज में नवरात्रि के अंतिम दिन गंगा स्नान करते वक्त युवक तथा महिला में नदी में डूबे

नवरात्रि के अंतिम दिन सोमवार की सुबह कुरेसर घाट पर गंगा स्नान करते वक्त इलाके की एक महिला तथा एक युवक गहरी कुंड में समा गए। इससे दोनों की मौत हो गई। जानकारी मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों के जरिए शव की तलाश में जुट गई।

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अनीता देवी (32) पत्नी राजू यादव निवासी घाटमपुर तथा सुरेश कुमार (30) केसरवानी पुत्र स्वर्गीय मक्खन लाल केसरवानी निवासी जगदीशपुर चांधन थाना नवाबगंज नवरात्रि के अंतिम दिन कुरेसर घाट पर गंगा स्नान करने गए थे। बताया गया कि सुबह करीब 9:30 बजे राजू यादव नहाते समय अचानक नदी में डूबने लगा। पति को गंगा नदी में डूबता देख पत्नी अनीता पति को बचाने के लिए छलांग लगा दी।पति-पत्नी जैसे नदी से बाहर आए, इसी बीच सुरेश केसरवानी नदी में डूबने लगा। अनीता को लगा कि उसके पति फिर डूब रहे हैं। वह नदी में कूद गई और सुरेश केसरवानी तथा अनीता नदी के पानी के प्रवाह में समा गए। जानकारी मिलते पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और गोताखोरों के जरिए शव की तलाश में लग गई। काफी देर कोशिश के बाद सफलता नहीं मिली। थाना प्रभारी नवाबगंज पंकज अवस्थी ने बताया की गंगा नदी में शव की तलाश की जा रही है।