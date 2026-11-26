प्रयागराज : अल्लापुर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, घर से 200 मीटर दूर हुई वारदात से सनसनी
जार्जटाउन थाना क्षेत्र के अल्लापुर में बृहस्पतिवार शाम करीब छह बजे एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात घर से महज 200 मीटर दूर एक सैलून में हुई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय अरविंद भारतीय के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह एक साल पहले दशहरे के दिन हुए हत्याकांड में मुख्य गवाह था।
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अल्लापुर निवासी अरविंद भारतीय (30) प्रॉपर्टी डीलर था। बृहस्पतिवार शाम करीब छह बजे वह घर से लगभग 200 मीटर दूर स्थित एक सैलून में था। इसी दौरान उसे गोली मार दी गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर जार्जटाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची।
बताया जा रहा है कि अरविंद एक साल पहले दशहरे के दिन हुई हत्या के मामले में मुख्य गवाह था। वह पांच भाइयों में सबसे छोटा था। उसके पिता का नाम किशोरी लाल भारतीय बताया गया है।