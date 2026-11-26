अल्लापुर निवासी अरविंद भारतीय (30) प्रॉपर्टी डीलर था। बृहस्पतिवार शाम करीब छह बजे वह घर से लगभग 200 मीटर दूर स्थित एक सैलून में था। इसी दौरान उसे गोली मार दी गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर जार्जटाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

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बताया जा रहा है कि अरविंद एक साल पहले दशहरे के दिन हुई हत्या के मामले में मुख्य गवाह था। वह पांच भाइयों में सबसे छोटा था। उसके पिता का नाम किशोरी लाल भारतीय बताया गया है।