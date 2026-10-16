फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: In a cheque bounce case, the court orders a two-year prison sentence and repayment of double

हाईकोर्ट : चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने दो साल की सजा व दोगुनी राशि लौटाने का दिया आदेश

Fri, 16 Oct 2026 07:50 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 16 Oct 2026 07:50 PM IST
सार

चेक बाउंस मामले में विशेष अदालत ने दोषी को दो साल के साधारण कारावास और चेक की धनराशि की दोगुनी रकम बतौर अर्थदंड जमा करने की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त न्यायालय (एन.आई.एक्ट) पीठासीन अधिकारी डॉ. बालमुकुंद की कोर्ट ने सुनाया है।

विज्ञापन
High Court: In a cheque bounce case, the court orders a two-year prison sentence and repayment of double
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चेक बाउंस मामले में विशेष अदालत ने दोषी को दो साल के साधारण कारावास और चेक की धनराशि की दोगुनी रकम बतौर अर्थदंड जमा करने की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त न्यायालय (एन.आई.एक्ट) पीठासीन अधिकारी डॉ. बालमुकुंद की कोर्ट ने सुनाया है। मामला आरके डिस्ट्रीब्यूटर्स के पार्टनर राहुल गुप्ता की ओर से कोरांव निवासी धर्मराज सिंह और देवराज सिंह के खिलाफ दाखिल परिवाद से जुड़ा है।

विज्ञापन


परिवादी के अनुसार ट्रैक्टर के कारोबार के सिलसिले में 3,79,085 रुपये की धनराशि बकाया थी। इसके भुगतान के लिए पांच अक्तूबर 2007 को भारतीय स्टेट बैंक, मेजा शाखा का चेक दिया गया था। चेक को बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया लेकिन 16 नवंबर 2007 को चेक बाउंस हो गया। इसके बाद परिवादी ने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया।
विज्ञापन


परिवादी के अधिवक्ता संदीप मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि चेक पर विपक्षियों के हस्ताक्षर है। बैंक में चेक बाउंस हो गया है। ऐसे में विपक्षी एनआई एक्ट का दोषी है।कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विपक्षी को चेक बाउंस मामले में दोषी करार देते हुए दो साल के साधारण कारावास और दोगुनी राशि 7,58,170 रुपये देने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि प्रतिकर के रूप में अदा की जाएगी। अर्थदंड तत्काल जमा करने पर दोषी को अभिरक्षा से मुक्त कर दिया जाएगा, जबकि भुगतान नहीं करने पर उसे तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं, एक और चेक बाउंस मामले में धर्मराज सिंह को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा और चेक धनराशि 3,63,302 रुपये का दो गुना 7,26,604 रुपये का अर्थदंड लगाया।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed