ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष की दलित छात्रा से मारपीट, अभद्रता और छेड़छाड़ के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आनंद शंकर सिंह ने बुधवार को छात्रा से घटना की जानकारी लेने के बाद मामले की जांच के लिए तीन वरिष्ठ शिक्षकों की समिति गठित की है। यह समिति छात्रा के आरोपों के साथ-साथ घटना के समय मौके पर मौजूद प्रॉक्टर और अन्य शिक्षकों की भूमिका की भी जांच करेगी।

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तीन सदस्यीय समिति में सहायक प्रॉक्टर धीरज चौधरी व रुचि गुप्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर अमरजीत को शामिल किया गया है। समिति एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके आधार पर कॉलेज प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा। प्रबंधन यह भी जांचेगा कि घटना के समय प्रॉक्टर व अन्य शिक्षक वहां मौजूद थे या नहीं और छात्रा की शिकायत पर क्या कदम उठाए गए।छात्रा का आरोप है कि उसने मौके पर मौजूद प्रॉक्टर से हस्तक्षेप की मांग की थी लेकिन उल्टा उसे ही डांट दिया गया। उसने यह भी आरोप लगाया कि कुछ प्रोफेसर घटना के दौरान खड़े होकर तमाशा देखते रहे।वहीं कर्नलगंज पुलिस छात्रा का बयान दर्ज कर चुकी है और आरोपी छात्र अंकुर सिंह के खिलाफ पहले ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। पुलिस अब कॉलेज पहुंचकर प्रॉक्टर, प्रोफेसरों, छात्राओं व अन्य प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ करेगी और सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपों की पुष्टि करेगी। यह जांच घटना से जुड़े सभी पहलुओं को स्पष्ट करने का प्रयास करेगी।