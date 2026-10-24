फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Cordial relations between the bar and the bench are essential for the judicial system: Justice Shesh Mani Shukla

बार-बेंच के बीच मधुर संबंध न्यायिक व्यवस्था के लिए जरूरी : न्यायमूर्ति शेष मणि शुक्ला

Sat, 24 Oct 2026 02:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:24 AM IST
विज्ञापन
Cordial relations between the bar and the bench are essential for the judicial system: Justice Shesh Mani Shukla
जिला अधिवक्ता संघ कार्यालय में जनपद न्यायाधीश शेष मणि शुक्ला का स्वागत करते अधिवक्तागण।
बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय और मधुर संबंध न्यायिक व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए बेहद जरूरी हैं। यह बातें जनपद न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेष मणि शुक्ला ने जिला अधिवक्ता संघ की ओर से आयोजित स्वागत समारोह में कहीं।
विज्ञापन


जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कृष्ण बिहारी तिवारी और मंत्री वरुण कुमार सिंह की ओर से जिला अदालत में नवागंतुक जनपद न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेष मणि शुक्ला का स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व जनपद न्यायाधीश सत्य प्रकाश तिवारी के विदाई समारोह का भी आयोजन किया गया।
विज्ञापन

कार्यक्रम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष बृजेश सिंह यादव, उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत मिश्र, महिला उपाध्यक्ष प्रिया तिवारी, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुश पांडेय, संयुक्त मंत्री देवदत्त मिश्र, कोषाध्यक्ष अखिलेश कुमार पांडेय, पुस्तकालयाध्यक्ष आलोक कुमार पांडेय और ऑडिटर उमाशंकर मिश्र सहित संघ के पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed