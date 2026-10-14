हाईकोर्ट : नाबालिग को ले जाने के दोषी को सात साल की कैद, दुष्कर्म के आरोप से बरी

अदालत ने नाबालिग को बहलाकर ले जाने के दोषी अनीश उर्फ छोटू निवासी इटवा, थाना रैपुरा, जिला चित्रकूट को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाए है। हालांकि, अदालत ने उसे दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया। यह फैसला न्यायाधीश मृदांशु कुमार ने कोर्ट ने सुनाया है।

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अभियोजन के अनुसार, घटना आठ जनवरी 2012 की है। अभियुक्त वादी के यहां ट्रैक्टर-ट्रॉली चलाता था। आरोप था कि वह वादी की नाबालिग बेटी को बहलाकर भगा ले गया। मामले में दुष्कर्म, अपहरण व अन्य आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। विज्ञापन



पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में दुष्कर्म से इन्कार और मेडिकल रिपोर्ट से आरोप की पुष्टि न होने के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को इस आरोप से बरी कर दिया। अभियोजन के अनुसार, घटना आठ जनवरी 2012 की है। अभियुक्त वादी के यहां ट्रैक्टर-ट्रॉली चलाता था। आरोप था कि वह वादी की नाबालिग बेटी को बहलाकर भगा ले गया। मामले में दुष्कर्म, अपहरण व अन्य आरोप में एफआईआर दर्ज की गई।पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में दुष्कर्म से इन्कार और मेडिकल रिपोर्ट से आरोप की पुष्टि न होने के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को इस आरोप से बरी कर दिया।

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