Prayagraj News: गेहूं की बुवाई से पहले शारदा सहायक नहर की सफाई शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sun, 29 Nov 2026 02:09 AM IST
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शारदा सहायक नहर की सफाई शुरू होने से क्षेत्र के करीब दस हजार किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने की उम्मीद जगी है। कई महीनों से नहर सूखी रहने के कारण गेहूं की बुआई और अन्य फसलों की सिंचाई प्रभावित होने का खतरा था।
बहरिया क्षेत्र के करनाईपुर, भवानापुर, धमौर, दोनैया और बादलपुर के किसान इस नहर पर निर्भर हैं। किसान शमशाद, रामचंद्र यादव, भारत लाल पटेल और बच्चा पटेल ने समय पर पानी न मिलने की चिंता जताई थी। नहर विभाग के कर्मचारी सिल्ट और मिट्टी निकालने में जुटे हैं।
सफाई पूरी होने के बाद पानी छोड़े जाने से हजारों बीघा खेतों की सिंचाई होगी और निजी नलकूपों पर निर्भरता घटेगी। किसानों ने अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की मांग की है।
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उधर, नहर से निकाली जा रही मिट्टी के कारण पीडब्ल्यूडी की सड़क पर आवागमन बाधित हुआ है। वाहन चालकों को परेशानी से बचाने के लिए मार्ग परिवर्तन किया गया है।
सिंचाई विभाग के जेई अभिजीत कुमार वर्मा ने बताया कि नहर की सफाई का कार्य तेजी से कराया जा रहा है।विभाग का प्रयास है कि किसानों को सिंचाई के लिए 10 दिसंबर तक नहर में पानी उपलब्ध करा दिया जाए। इससे किसानों को फसलों की सिंचाई में राहत मिलेगी।
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बहरिया क्षेत्र के करनाईपुर, भवानापुर, धमौर, दोनैया और बादलपुर के किसान इस नहर पर निर्भर हैं। किसान शमशाद, रामचंद्र यादव, भारत लाल पटेल और बच्चा पटेल ने समय पर पानी न मिलने की चिंता जताई थी। नहर विभाग के कर्मचारी सिल्ट और मिट्टी निकालने में जुटे हैं।
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सफाई पूरी होने के बाद पानी छोड़े जाने से हजारों बीघा खेतों की सिंचाई होगी और निजी नलकूपों पर निर्भरता घटेगी। किसानों ने अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की मांग की है।
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उधर, नहर से निकाली जा रही मिट्टी के कारण पीडब्ल्यूडी की सड़क पर आवागमन बाधित हुआ है। वाहन चालकों को परेशानी से बचाने के लिए मार्ग परिवर्तन किया गया है।
सिंचाई विभाग के जेई अभिजीत कुमार वर्मा ने बताया कि नहर की सफाई का कार्य तेजी से कराया जा रहा है।विभाग का प्रयास है कि किसानों को सिंचाई के लिए 10 दिसंबर तक नहर में पानी उपलब्ध करा दिया जाए। इससे किसानों को फसलों की सिंचाई में राहत मिलेगी।