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प्रयागराज  : ट्रेन मैनेजरों के रिफ्रेशर कोर्स में बदलाव, अब पास-फेल की जगह मिलेगी ग्रेडिंग

Fri, 16 Oct 2026 02:58 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 16 Oct 2026 02:58 PM IST
सार

ट्रेनों के संचालन में मानवीय भूलों पर अंकुश लगाने, सतर्कता बढ़ाने और संरक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए रेलवे बोर्ड ने ट्रेन मैनेजरों (गार्ड) के रिफ्रेशर प्रशिक्षण में बड़ा नीतिगत बदलाव किया है।

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Changes to train managers' refresher course; grading to replace pass-fail system
आरआरबी। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक।

विस्तार
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ट्रेनों के संचालन में मानवीय भूलों पर अंकुश लगाने, सतर्कता बढ़ाने और संरक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए रेलवे बोर्ड ने ट्रेन मैनेजरों (गार्ड) के रिफ्रेशर प्रशिक्षण में बड़ा नीतिगत बदलाव किया है। काकोदकर समिति की सिफारिशों के आधार पर अब कोर्स के बाद पारंपरिक ‘पास या फेल’ की परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसकी जगह अब अंकों के आधार पर पारदर्शी ग्रेडिंग प्रणाली लागू की गई है।

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नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों के प्रदर्शन को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें 80 या उससे अधिक अंक पाने वालों को ‘ए’ ग्रेड, 60 से 80 के बीच अंक पाने वालों को ‘बी’ ग्रेड और 60 से कम अंक पाने वाले कर्मचारियों को ‘सी’ ग्रेड दिया जाएगा। ‘बी’ ग्रेड पाने वाले कर्मियों की लॉबी स्तर पर नियमित काउंसलिंग होगी, जबकि ‘सी’ ग्रेड पाने वालों को मंडल स्तर पर विशेष निगरानी में रखकर संरक्षा सेमिनार और अभियानों में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के इस कदम से ट्रेन मैनेजरों की कार्यकुशलता में सुधार और कमियों की सटीक पहचान करने में मदद मिलेगी।

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