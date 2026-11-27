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हंडिया कोतवाली क्षेत्र के समहां गांव स्थित तालाब में 14 वर्षीय छात्रा सेजल गुप्ता का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही हंडिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन परिजनों ने पुलिस पर गुमशुदगी दर्ज करने में लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया।परिजनों की मांग थी कि पहले फॉरेंसिक टीम बुलाकर घटनास्थल की बारीकी से जांच कराई जाए और जरूरी साक्ष्य जुटाए जाएं। इसको लेकर मौके पर काफी देर तक गहमागहमी बनी रही।सदरेपुर गांव निवासी जयप्रकाश गुप्ता की 14 वर्षीय बेटी सेजल गुप्ता बुधवार दोपहर करीब तीन बजे अचानक घर से लापता हो गई थी। काफी देर तक बेटी के घर नहीं लौटने पर परिजनों की चिंता बढ़ गई।परिवार के लोग रिश्तेदारों, परिचितों और आसपास के गांवों में उसकी तलाश करते रहे, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पिता जयप्रकाश गुप्ता ने हंडिया थाने पहुंचकर बेटी के लापता होने की लिखित तहरीर दी।परिजनों का आरोप है कि तहरीर देने के करीब 24 घंटे बाद भी पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज नहीं की। परिवार का कहना है कि यदि समय रहते पुलिस गंभीरता दिखाती तो बेटी की तलाश में तेजी आ सकती थी।जिस तालाब में सेजल का शव मिला, उसके किनारे उसकी चप्पल पड़ी हुई थी। वहीं पास के एक मकान के समीप एक टोपी भी मिली, जो सेजल की नहीं थी। ऐसे में टोपी किसकी थी और वह वहां किन परिस्थितियों में पहुंची, यह भी जांच का विषय बन गया है।परिजनों के मुताबिक, सदरेपुर गांव से समहां की दूरी करीब 13 किलोमीटर है। जयप्रकाश गुप्ता की चार बेटियों में सेजल सबसे बड़ी थी। वह सर्वोदय सदन इंटर कॉलेज, लोकमनपुर में कक्षा नौ की छात्रा थी। उसकी तीन छोटी बहनें परी, वैष्णवी और तृषा हैं। बड़ी बहन की असमय मौत से तीनों बहनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।परिजनों की मांग पर मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक साक्ष्य जुटाए। टीम ने तालाब के आसपास की परिस्थितियों और वहां मिले सामान की जांच की। पुलिस भी मामले की छानबीन में जुटी है। छात्रा की मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।फॉरेंसिक टीम की ओर से साक्ष्य इकट्ठा किया गया है। घर के पास से लेकर आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद गठित टीमों की ओर से कार्रवाई की जाएगी।-शेषधर पांडेय, एसीपी हंडिया