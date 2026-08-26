Prayagraj News: सालभर से बंद पड़ा आनापुर स्वास्थ्य उपकेंद्र

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ग्रामीणों का आरोप है कि कागजों में जच्चा-बच्चा की देखरेख और दवाओं का वितरण नियमित दिखाया जा रहा है, जबकि मौके पर स्वास्थ्यकर्मी नहीं मिलते। ग्रामीण आशीष श्रीवास्तव और अमृत लाल ने बताया कि उपकेंद्र बंद रहने से गर्भवती महिलाओं को प्राथमिक जांच और दवाओं के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है।किरन यादव और मीना सरोज ने बताया कि जांच और दवा के लिए उन्हें कौड़िहार बुलाया जाता है। ग्रामीणों के अनुसार उपकेंद्र पर दो एएनएम की नियुक्ति है, लेकिन नियमित रूप से किसी के नहीं आने से टीकाकरण और दवा वितरण की व्यवस्था भी प्रभावित है।अधीक्षक कौड़िहार डॉ. अमरेश वर्मा ने बताया कि गर्भवती महिलाओं की जांच रविवार को कौड़िहार में कराई जाती है। अधिकतर एएनएम का पदोन्नति हो गया है। जल्द ही आनापुर उपकेंद्र पर एएनएम की नियुक्ति की जाएगी।