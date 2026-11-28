इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे जियालाल की शेष सजा अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अपराध गैर इरादतन हत्या का है और इसके लिए दी गई आजीवन कारावास की सजा प्रथम दृष्टया अपराध के अनुपात में अधिक प्रतीत होती है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज बजाज और न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की खंडपीठ ने जियालाल की सजा निलंबन अर्जी स्वीकार करते हुए दिया। मामला महोबा जिले के कुलपहाड़ थाने में दर्ज मुकदमे से संबंधित है। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने छह जुलाई 2018 को जियालाल को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी।इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल हुई। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने दलील दी कि इस मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चला था, लेकिन केवल जियालाल को दोषी ठहराया गया। शेष आरोपियों को बरी कर दिया गया। वह 11 जुलाई 2013 से जेल में बंद है। अपील में सफलता की संभावना है।कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के अनुसार जमानत बंधपत्र और प्रतिभूतियां दाखिल करने की शर्त पर जियालाल की शेष सजा निलंबित कर दी। साथ ही स्पष्ट किया कि इस आदेश को अपील के गुण-दोष पर कोई राय न मानी जाए। अपील पर सुनवाई नियमानुसार होगी।