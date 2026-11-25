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वरुणा नदी के तट पर स्थित वरुणेश्वर महादेव मंदिर वरुणा बाजार में मंगलवार को तीन दिवसीय मेले का शुभारंभ हुआ। भोर से ही हजारों श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंचने लगे। प्रयागराज सहित कई जिलों और मध्य प्रदेश से भक्त यहां पहुंचे। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक, निशान व रोट चढ़ाकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। दुकानों पर खरीदारी हुई और बच्चों ने झूलों का आनंद लिया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं कीं। यातायात सुचारु रखने के लिए रूट डायवर्जन भी लागू किया गया।