Prayagraj News: फोम की कलाकृतियों से सजेगा 60 फीट ऊंचा दुर्गा पूजा पंडाल

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करीब 60 फीट ऊंचे और 55 फीट चौड़े पंडाल को बंगाल की पारंपरिक कला और संस्कृति को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। कोलकाता से आए कलाकार पंडाल के बाहरी हिस्से में फोम से विभिन्न आकृतियां उकेरने में जुटे हैं।आयोजकों के मुताबिक पंडाल की भव्यता के साथ इसकी कलात्मक सजावट इस बार श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। कमेटी के देव बोस ने बताया कि पूजा पंडाल के मध्य में करीब 20 फीट ऊंची मां दुर्गा की भव्य आकृति तैयार की जा रही है। इसके अलावा पंडाल के अंदर 12 फीट ऊंची मां दुर्गा की प्रतिमा बंगाली परंपरा के अनुरूप स्थापित की जाएगी। प्रतिमा को बंगाली ट्रेडिशन के ‘डाक के साज’ से सजाया जाएगा। मां के आभूषण और साज-सज्जा में इस बार पूरी तरह गोल्डन थीम रखी गई है।बारवारी के पदाधिकारियों का कहना है कि पूजा के 36 वें वर्ष को यादगार बनाने के लिए पंडाल की सजावट में बंगाल की पारंपरिक कला, शिल्प और सांस्कृतिक विरासत का विशेष समावेश किया जा रहा है। पंडाल तैयार होने के बाद इसकी भव्यता और फोम की कलाकृतियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेंगी।