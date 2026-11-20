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ऑपरेशन करने वाले वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉ. प्रकाश खेतान ने इस सर्जरी को लिम्का बुक व गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भेजने की बात कही है। उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर निवासी सृष्टि को पिछले दो साल से कमर में दर्द की शिकायत थी। शुरुआत में परिजनों ने इसे सामान्य दर्द समझकर मालिश और सिकाई कराई। एक्सरे में भी कोई असामान्यता नहीं दिखी। धीरे-धीरे उसे लंबे समय तक बैठने में परेशानी होने लगी। इसके बाद दोनों हाथों में झुनझुनी, रात में बार-बार नींद टूटने और स्कूल जाने में कठिनाई जैसी समस्याएं शुरू हो गईं।स्थिति तब गंभीर हुई, जब किशोरी का पेशाब पर नियंत्रण खत्म होने लगा। न्यूरोसर्जन से परामर्श लेकर एमआरआई कराई गई, जिसमें रीढ़ की हड्डी के एल-2 से एस-1 तक फैला बड़ा स्पाइनल एपिडर्मॉइड ट्यूमर मिला। ट्यूमर स्पाइनल कॉर्ड के अंतिम हिस्से कोनस मेडुलैरिस और नीचे मौजूद कॉडा इक्विना की नसों से बुरी तरह चिपका हुआ था। इन नसों का संबंध पैरों की गतिविधियों और पेशाब-मल पर नियंत्रण से होता है।ऐसे में ऑपरेशन के दौरान नसों को नुकसान पहुंचने पर किशोरी के पैरों में कमजोरी या ब्लैडर-बॉवेल नियंत्रण खोने का खतरा था।आखिरकार 16 नवंबर की सुबह करीब नौ बजे सर्जरी शुरू हुई। हैरानी तब हुई, जब ट्यूमर के भीतर से बालों का गुच्छा दिखा। इस प्रकार का मामला चिकित्सकों के सामने पहली बार आया था। डॉक्टरों ने सबसे पहले रीढ़ की पांच हड्डियों को सुरक्षित तरीके से हटाकर ट्यूमर तक पहुंच बनाई। ट्यूमर के भीतर से हड्डी और कार्टिलेज के टुकड़े के अलावा पीले रंग का पदार्थ निकाला। नसों को बचाने के लिए पहले ट्यूमर को अंदर से छोटा किया गया। इसके बाद एक-एक करके 400 बाल निकाले। इन बालों को निकालने में चार घंटे से अधिक समय लगा। फिर बेहद सावधानी से ट्यूमर को नसों से अलग किया गया। टीम में डॉ. सुषमा केदान, डॉ. ओपी वर्मा, डॉ. जीपी मिश्रा, डॉ. अरुण और डॉ. मनीष शामिल रहे।रीढ़ की हड्डी (स्पाइनल कैनाल) के भीतर बनने वाली एक दुर्लभ, गैर-कैंसरयुक्त और बहुत धीमी गति से बढ़ने वाली गांठ या सिस्ट है। इसे मेडिकल भाषा में स्पाइनल एपिडर्मॉइड सिस्ट कहा जाता है।यह जन्मजात विकृति से जुड़ा दुर्लभ मामला है, जिसमें भ्रूण के विकास के दौरान त्वचा से संबंधित कोशिकाएं स्पाइनल कॉर्ड के भीतर पहुंच सकती हैं। इस मामले ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि लंबे समय तक बने रहने वाले कमर दर्द, हाथ-पैरों में झुनझुनी और पेशाब पर नियंत्रण में बदलाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। -डॉ. प्रकाश खेतान, न्यूरो सर्जन