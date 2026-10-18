प्रयागराज : नए अंदाज में दिखेगी गंगा की 15 वर्ष की यात्रा, बदलावों को आधुनिक तकनीक से किया जाएगा प्रदर्शित

गंगा नदी की 15 वर्ष की यात्रा अब राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (नासी) की गैलरी में नए अंदाज में दिखेगी। वर्ष 2011 से 2026 तक नदी में आए बदलावों को आधुनिक तकनीक से प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें जल की गुणवत्ता, प्रदूषण की स्थिति, सहायक नदियों, अपवाह क्षेत्र और नदी का पारिस्थितिकी (रिवर इकोसिस्टम) की जानकारी होगी। इसके लिए अकादमी ने राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम) को पत्र भेजा है।

गंगा की प्रमुख सहायक नदियां उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों से होकर बहती हैं। कुछ नदियों का उद्गम नेपाल और तिब्बत के हिमालयी क्षेत्रों में भी होता है। गंगा की 36 सहायक नदियों में से करीब 16 सूख चुकी हैं।

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गैलरी को अपडेट करने का प्रमुख उद्देश्य 15 वर्षों के दौरान नदी में आए बदलावों को एक साथ प्रस्तुत करना है। वर्ष 2011 के आंकड़ों की तुलना 2026 की स्थिति से करते हुए जल की गुणवत्ता, प्रदूषण और नदी के पर्यावरणीय स्वरूप से संबंधित जानकारियां प्रदर्शित की जाएंगी।

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इसमें गंगा की लंबाई, अपवाह क्षेत्र और सहायक नदियों से जुड़े आंकड़ों को भी अद्यतन करने की योजना है। इसे देखकर यह समझने में मदद मिलेगी कि गंगा के संरक्षण के प्रयासों के बीच नदी की स्थिति में क्या बदलाव आए हैं। साथ ही नदी के सामने मौजूद पर्यावरणीय चुनौतियों और संरक्षण की जरूरतों को वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर समझने का अवसर भी मिलेगा।