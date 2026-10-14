फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Won 15 medals including six gold in Shimla

Aligarh News: शिमला में छह स्वर्ण समेत 15 पदक जीते

Wed, 14 Oct 2026 02:53 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:53 AM IST
विज्ञापन
Won 15 medals including six gold in Shimla
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : Archive
हिमाचल प्रदेश के शिमला में आयोजित 19वीं ऑल इंडिया रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने 15 पदक जीते। 11 और 12 अक्तूबर को हुई प्रतियोगिता में अलीगढ़ के खिलाड़ियों ने छह स्वर्ण, चार रजत और पांच कांस्य पदक हासिल कर शहर का नाम रोशन किया।
विज्ञापन


अंडर-16 इनलाइन स्केट्स की 200 मीटर रेस में बालक वर्ग के कप्तान हिमांशु धनगर और बालिका वर्ग की कप्तान इलिसा ने स्वर्ण पदक जीते। अंडर-6 में भव्य कौशिक, अंडर-8 में नव्या कौशिक, अंडर-10 में जैस्मिन शर्मा और अंडर-12 में दिव्यांश कुमार ने स्वर्ण पदक हासिल किए।अलीगढ़ स्केटिंग क्लासेस के सचिव प्रदीप रावत ने बताया कि प्रतियोगिता में अलीगढ़ से 15 खिलाड़ी शामिल हुए और सभी ने पदक हासिल किए। उत्तर प्रदेश स्केटिंग खो-खो संघ के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक विवेक बंसल ने कहा कि टीम के लौटने पर खिलाड़ियों और कोच का सम्मान होगा। ब्यूरो
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed