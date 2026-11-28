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महिला ग्राम संगठन की अध्यक्ष सुमन, सचिव रेखा, आजीविका सखी उर्मिला, प्रेरक कुसुम सहित सभी महिला सदस्यों ने सहभागिता की। इस दौरान सदस्यों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को ग्रामीण परिवारों के सर्वांगीण विकास को महत्वपूर्ण आधार बताया। सामूहिक रूप से जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया।विशेष रूप से बच्चों की शिक्षा के प्रति अभिभावकों को जागरूक करने, बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने तथा उनकी पढ़ाई में परिवार की भागीदारी सुनिश्चित करने जैसे विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल, साफ-सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी जरूरी सावधानियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर चर्चा हुई। बेहतर पोषण की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। सदस्यों ने कहा कि संतुलित एवं पौष्टिक आहार के प्रति ग्रामीण परिवारों को जागरूक करना जरूरी है, जिससे कुपोषण जैसी समस्याओं से बचाव किया जा सके।