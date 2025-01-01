Aligarh News: परिवार के साथ मंदिर से लौट रही महिला की हादसे में गई जान

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गांव भौनई निवासी 35 वर्षीय सुनीता पत्नी प्रेम सिंह अपनी सास किरण देवी पत्नी दलवीर सिंह और बच्चों प्रियांशू, दक्ष व निधि के साथ गंगीरी क्षेत्र के गांव रतरोई स्थित माता के मंदिर में जात करने गई थीं। दोपहर करीब डेढ़ बजे परिवार टेंपो से गांव लौट रहा था। छर्रा में सामने से आ रही बोलेरो ने टेंपो में टक्कर मार दी। हादसे में सुनीता और उनकी बेटी निधि घायल हो गईं।सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई। वहां डॉक्टरों ने सुनीता को मृत घोषित कर दिया, जबकि निधि को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया। कोतवाली निरीक्षक सुशील कुमार योगी ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।