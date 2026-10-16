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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Withdrew 90,000 rupees by getting a card stuck in an ATM

Aligarh News: एटीएम में कार्ड फंसाकर 90 हजार रुपये निकाले

Fri, 16 Oct 2026 03:10 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:10 AM IST
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Withdrew 90,000 rupees by getting a card stuck in an ATM
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : Archive
खिरनी गेट स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में कार्ड फंसने के बाद एक व्यक्ति के खाते से 90 हजार रुपये निकाल लिए गए। आरोप है कि ठग ने एटीएम बूथ पर फर्जी हेल्पलाइन नंबर चस्पा कर रखा था। आरके पुरम निवासी राजेंद्र कुमार ने बताया कि वह रुपये निकालने एटीएम पर पहुंचे थे।
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उन्होंने कार्ड का इस्तेमाल कर पहले 10 हजार रुपये निकाले। इसके बाद दोबारा कार्ड मशीन में लगाया तो वह अंदर फंस गया। इस दौरान वहां मौजूद एक युवक ने कथित तौर पर उनका पिन नंबर देख लिया। सीओ कमलेश कुमार के मुताबिक प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की पहचान की जा रही है और रुपये निकाले जाने के तरीके की जांच शुरू कर दी है।
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