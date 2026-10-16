Aligarh News: एटीएम में कार्ड फंसाकर 90 हजार रुपये निकाले
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:10 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:10 AM IST
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खिरनी गेट स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में कार्ड फंसने के बाद एक व्यक्ति के खाते से 90 हजार रुपये निकाल लिए गए। आरोप है कि ठग ने एटीएम बूथ पर फर्जी हेल्पलाइन नंबर चस्पा कर रखा था। आरके पुरम निवासी राजेंद्र कुमार ने बताया कि वह रुपये निकालने एटीएम पर पहुंचे थे।
उन्होंने कार्ड का इस्तेमाल कर पहले 10 हजार रुपये निकाले। इसके बाद दोबारा कार्ड मशीन में लगाया तो वह अंदर फंस गया। इस दौरान वहां मौजूद एक युवक ने कथित तौर पर उनका पिन नंबर देख लिया। सीओ कमलेश कुमार के मुताबिक प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की पहचान की जा रही है और रुपये निकाले जाने के तरीके की जांच शुरू कर दी है।
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उन्होंने कार्ड का इस्तेमाल कर पहले 10 हजार रुपये निकाले। इसके बाद दोबारा कार्ड मशीन में लगाया तो वह अंदर फंस गया। इस दौरान वहां मौजूद एक युवक ने कथित तौर पर उनका पिन नंबर देख लिया। सीओ कमलेश कुमार के मुताबिक प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की पहचान की जा रही है और रुपये निकाले जाने के तरीके की जांच शुरू कर दी है।
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