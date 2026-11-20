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इस केंद्र पर आरजे महाविद्यालय लॉ कॉलेज रायपुर, चौधरी जीवन सिंह महाविद्यालय श्यारोल, सत्यवती महाविद्यालय खंडेहा और लालाराम महाविद्यालय जरारा के छात्र-छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. आशा रानी ने बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद यहां बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों का केंद्र आवंटित कर दिया गया है। फर्नीचर की कमी को देखते हुए आसपास के विद्यालयों से व्यवस्था करनी पड़ी है।महाविद्यालय में अभी तक विद्युत कनेक्शन भी नहीं है और कर्मचारियों की भारी कमी बनी हुई है। डीआईओएस की ओर से पांच अतिरिक्त अध्यापक उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि कुल आठ से नौ अध्यापक ही परीक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। महाविद्यालय में क्लर्क, चपरासी और लाइब्रेरियन तक नहीं हैं।प्राचार्य का कहना है कि स्थापना के समय से ही महाविद्यालय संसाधनों और स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में 500 से अधिक विद्यार्थियों की परीक्षा कराना चुनौती बना हुआ है। वहीं, परीक्षा नियंत्रक धीरेंद्र कुमार ने बताया कि बरामदे में नियमानुसार परीक्षा कराई गई है।