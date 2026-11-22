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इसके साथ ही सर्दी खांसी जुकाम के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। जिला अस्पताल के डॉ. योगेंद्र सिंह ने बताया कि मौसम बदलने पर वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ता है। इन दिनों बुखार अधिकांश लोगों को परेशान कर रहा है। थोड़ा ध्यान रखा जाए तो इससे बचा जा सकता है।-बार-बार बुखार आ रहा है, बदन दर्द की वजह से काम भी नहीं कर पा रहा हूं। परेशान हो गया हूं। -जलाउद्दीन, जलालपुर।-सर्दी-बुखार परेशान हूं। घर के कामकाज भी नहीं हो पाते, इसलिए अस्पताल आना पड़ा। -ममता, पीतांबरी सराय जयगंज।-वायरल बुखार से बहुत परेशानी हो गई है। पूरे दिन बदन दर्द से परेशानी होती है, दवाएं ले रहा हूं। -जयप्रकाश, लोधीनगर।-बदन दर्द और बुखार से बहुत परेशान हो गई हूं। डॉक्टर से बात कर दवा ली है, शायद आराम मिल जाए। -अनवरी, मंजूरगढ़ी।बचाव के लिए ये अपनाएं-वायु प्रदूषण से बचें, मास्क लगाकर घर से निकलें।-गरम कपड़े पहने रहें, सिर और गले को ढककर रखें।-ठंडे खाद्य पदार्थों से परहेज करें, ठंडे पेय पदार्थ न पीएं।-गले में खराश और खांसी होने पर गरारा जरूर करें।-जुकाम ज्यादा परेशान करे तो भाप लेकर आराम करें।