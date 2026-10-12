नौरता संस्कृति: पहचान सिमट रही, गांवों में अब भी कायम है उत्साह, आज भी रंग भर रहीं गांव की बेटियां

अपने हाथों से सजाती हैं परंपरा के रंग

नौरता की खासियत है कि इसकी तैयारी में बेटियां खुद जुटती हैं। आंगन में चौक बनाना, आकृतियों को आकार देना और उनमें रंग भरना उनके लिए उत्साह से भरा काम है। सहेलियां मिलकर इन्हें सजाती हैं और फिर पारंपरिक गीतों के साथ पूजा करती हैं। इस दौरान घर-आंगन रंगों और लोकगीतों से भर उठता है। यह ऐसा उत्सव है, जिसमें सजावट के साथ लोकसंस्कृति भी अगली पीढ़ी तक पहुंचती है।



पहचान सिमट रही, गांवों में अब भी कायम है उत्साह

बदलती जीवनशैली के बीच नौरता जैसी लोक परंपराओं का जिक्र कम होता जा रहा है। शहरों में इसकी मौजूदगी कम दिखाई देती है और गांवों में भी ऐसे परिवार कम नजर आते हैं, जहां बेटियां मिलकर इसे मनाती हों। केशोपुर की अंशिका, प्राची, गुंजन और राशि जैसी लड़कियां इस परंपरा को पूरे उत्साह से निभा रही हैं। उनके लिए नौरता पुरानी रस्म भर नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और सहेलियों के साथ जुड़ने का अवसर है। नौरता के सजे चौक और भोर में गूंजते लोकगीत बताते हैं कि लोक संस्कृति आज भी गांवों के आंगनों में सांस ले रही है, लेकिन इस परंपरा को सहेजने की जरूरत भी उतनी ही है, ताकि आने वाली पीढ़ियां नौरता को केवल बुजुर्गों के किस्सों में न सुनें, बल्कि इसके रंगों और गीतों को अपने जीवन में भी महसूस कर सकें।