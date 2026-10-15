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Aligarh News: यूपीआई के जरिए खाते से 80 हजार रुपये निकाले, अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट

Thu, 15 Oct 2026 04:20 PM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 04:20 PM IST
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upi transection fraud
अलीगढ़। देहली गेट क्षेत्र में यूपीआई के माध्यम से एक व्यक्ति के बैंक खाते से 80 हजार रुपये निकालने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर देहली गेट थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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नगला महताब, नई आबादी खैर रोड निवासी ललित कुमार के अनुसार, पंजाब नेशनल बैंक की खैर रोड शाखा में उनका बचत खाता है। आरोप है कि पांच अक्टूबर 2026 को सुबह 10:05 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने यूपीआई के माध्यम से उनके खाते से 80 हजार रुपये निकाल लिए। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने किसी को भी अपना यूपीआई पासवर्ड या बैंक खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारी नहीं दी थी।
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ललित कुमार ने घटना के दिन ही साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद उन्होंने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। सी ओ कमलेश कुमार ने बताया पुलिस ने 14 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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