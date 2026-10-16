वी आर सॉरी: एक सप्ताह से बंद स्कॉलरशिप साइट, सैकड़ों विद्यार्थी परेशान, नवीनीकरण से वंचित

यूपी स्कॉलरशिप योजना की वेबसाइट एक सप्ताह से ठीक से काम नहीं कर रही है। इससे छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति के फार्म का नवीनीकरण नहीं करा सके। बृहस्पतिवार को नवीनीकरण की अंतिम तिथि होने के बावजूद शाम तक वेबसाइट में तकनीकी दिक्कत बनी रही। साइट पर वी आर सॉरी लिखा आ जाता है। इसके चलते डीएस कॉलेज, एसवी कॉलेज और मंगलायतन विश्वविद्यालय समेत विभिन्न शिक्षण संस्थानों के सैकड़ों विद्यार्थी नवीनीकरण से वंचित रह गए।

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योजना के तहत कक्षा 11वीं-12वीं, स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा इंजीनियरिंग और आईटीआई के विद्यार्थियों के लिए नवीनीकरण की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर निर्धारित थी। वेबसाइट नहीं चलने से विद्यार्थी लोकवाणी केंद्रों और साइबर कैफे के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के छात्र गौरव कुमार ने बताया कि वह एक सप्ताह से साइबर कैफे जा रहे हैं। फार्म में बैंक का विकल्प भरने पर कॉलम खाली दिखाई देता है। स्नातक के छात्र रोहित कुमार ने बताया कि वेबसाइट पर अधिक लोड होने के कारण फार्म नहीं भर पा रहे हैं। विज्ञापन



जिला समाज कल्याण अधिकारी विनीत मलिक ने बताया कि नए फार्म भरने की अंतिम तिथि 25 अक्तूबर है, जबकि नवीनीकरण की तिथि 15 अक्तूबर थी। वेबसाइट बंद होने की जानकारी मिली है। इस संबंध में शासन को अवगत कराया जाएगा। योजना के तहत कक्षा 11वीं-12वीं, स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा इंजीनियरिंग और आईटीआई के विद्यार्थियों के लिए नवीनीकरण की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर निर्धारित थी। वेबसाइट नहीं चलने से विद्यार्थी लोकवाणी केंद्रों और साइबर कैफे के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के छात्र गौरव कुमार ने बताया कि वह एक सप्ताह से साइबर कैफे जा रहे हैं। फार्म में बैंक का विकल्प भरने पर कॉलम खाली दिखाई देता है। स्नातक के छात्र रोहित कुमार ने बताया कि वेबसाइट पर अधिक लोड होने के कारण फार्म नहीं भर पा रहे हैं।जिला समाज कल्याण अधिकारी विनीत मलिक ने बताया कि नए फार्म भरने की अंतिम तिथि 25 अक्तूबर है, जबकि नवीनीकरण की तिथि 15 अक्तूबर थी। वेबसाइट बंद होने की जानकारी मिली है। इस संबंध में शासन को अवगत कराया जाएगा।

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